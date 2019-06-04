У жителів Донбасу будуть відбирати майно за паспорти Росії: проект внесли в Раду

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про конфіскацію майна у жителів окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти.

Автором документа, який 4 червня був опублікований на сайті парламенту, виступив позафракційний народний депутат Олег Мусій.

"Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цивільної конфіскації майна осіб – громадян України, які добровільно набули громадянство Російської Федерації і проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей", – звучить повна назва законопроекту.

Паспорти Росії на Донбасі

Відзначається, що документ було ухвалено і передано на розгляд керівництва парламенту.

Олег Мусій Farm Mafia

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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