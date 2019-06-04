У жителів Донбасу будуть відбирати майно за паспорти Росії: проект внесли в Раду

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про конфіскацію майна у жителів окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти.
Автором документа, який 4 червня був опублікований на сайті парламенту, виступив позафракційний народний депутат Олег Мусій.
"Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цивільної конфіскації майна осіб – громадян України, які добровільно набули громадянство Російської Федерації і проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей", – звучить повна назва законопроекту.
Паспорти Росії на Донбасі
Відзначається, що документ було ухвалено і передано на розгляд керівництва парламенту.
Олег Мусій
Farm Mafia
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості.
Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі за указом президента РФ Володимира Путіна.
Крім того, Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до списку санкцій.
Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій.
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