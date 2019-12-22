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22 грудня • оновлено в 17:16
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"У Зеленського зв'язані руки": Лавров зробив різку заяву про війну на Донбасі

3.8т
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче домогтися "позитивних зрушень у відносинах з Росією".

Таку заяву він зробив у неділю, 22 грудня, в ефірі програми "Велика гра" на Першому каналі. За словами Лаврова, "є ті, хто заважає" планам Зеленського.

"Відмова Зеленського на зустрічі в Парижі від розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення говорить про те, що у нього зв'язані руки", – заявив він.

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Зеленський і Лавров

Зеленський і Лавров

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Росії раптово заявили, що "Путін боїться Зеленського", тому не зміг реалізувати свій план на "нормандському саміті".

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Сергій Лавров Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Петров Игорь
Петров Игорь
"У Зеленского связаны руки" ...похоже на зависть стреноженной лошади.
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Mega Death
Mega Death
С xoxлами лучше воевать, чем торговать))
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Mega Death, куда тебе, петуху, воевать с людьми? Не успеешь кукарекнуть, как ножом тебя чик - и готово :)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Mega Death, чушок,готов сдохнуть за путена?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Так и есть. Украина находится под полным управлением Госдепа. А новым хозяевам Украины, плевать что станется с их нерабами.
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4
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Pavlov Pavel, а ты, петушок, откуда здесь вылез? :)
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1
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Джонсон Саймон Ф., Он сказал всё правильно. И сейчас из Украины делают Сороссию и после продажи земли они навеки останется колонией запада.
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2
1

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