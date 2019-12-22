"У Зеленського зв'язані руки": Лавров зробив різку заяву про війну на Донбасі

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче домогтися "позитивних зрушень у відносинах з Росією".

Таку заяву він зробив у неділю, 22 грудня, в ефірі програми "Велика гра" на Першому каналі. За словами Лаврова, "є ті, хто заважає" планам Зеленського.

"Відмова Зеленського на зустрічі в Парижі від розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення говорить про те, що у нього зв'язані руки", – заявив він.

Зеленський і Лавров

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Росії раптово заявили, що "Путін боїться Зеленського", тому не зміг реалізувати свій план на "нормандському саміті".

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