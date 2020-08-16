У Зеленського звинуватили Лукашенка у провокаціях проти України

Офіс президента України Володимира Зеленського звинуватив главу Білорусі Олександра Лукашенка в маніпулятивних висловлюваннях щодо втручання в справи сусідньої держави.

Так пресслужба ОП відреагувала на слова Лукашенка про те, що "наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нові вибори".

В Офісі президента наголосили, що "міждержавні відносини – це перш за все коректність і виваженість публічних формулювань". У заяві підкреслили, що "незалежно від того, в якому емоційному стані знаходишся сьогодні у відносинах між сусідами обов'язково буде завтра, післязавтра".

"Сьогодні в Мінську практично офіційно прозвучало, що нібито керівництво України "наказує" провести нові вибори в Білорусі. Це не просто відверта брехня. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Або навіть не так: при чому тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішнього недовіри?" – відповіли Лукашенку.

В Офісі президента спростували будь-яке втручання в справи інших держав, підкресливши, що Україна "поважає і географічні та політичні кордони кожної нації".

"По-друге, без сумніву, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, – а світ бачить, що довіри і близько немає – то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адрес "керівництва іншої країни" не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру", – заявили у Зеленського.

Також ОП згадав про рішення Білорусі передати Росії затриманих найманців ПВК "Вагнера", серед яких були ті, хто воював проти України на Донбасі.

"По-третє, офіційний Мінськ, на жаль, уже продемонстрував, безвідповідально звільнивши вагнерівців, що історична близькість наших двох народів і принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартий. Це, до речі, той же вибір держави, однозначно говорить про її внутрішні цінності. Залишимо це питання риторичним", – написано в повідомленні.

"Єдине, що хотілося б дійсно сказати білоруській державі, це – поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я і свободу. І на політичну зрілість... Від цього буде залежати не тільки майбутнє Білорусі, але і майбутнє багатьох людей, включно з будь-якими політиками" , – резюмували в Офісі президента.

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