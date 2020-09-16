У Зеленського звинуватили Білорусь в провокації з хасидами, Кабмін закрив кордон

Скупчення близько 2 000 хасидів на кордоні України з Білоруссю спровоковане хибними заявами, що лунають із сусідньої країни.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, нагадавши, що більшість паломників, які прибули з Ізраїлю, довірились чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий. Насправді ж Кабінет міністрів 16 вересня вирішив закрити пункт пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області "Нові Яриловичі".

"Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки. Нагадаємо нашим сусідам, що Україна була змушена ухвалити рішення про закриття державного кордону для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19", – йдеться в заяві ОПУ.

"Також на території нашої держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що робить неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру. Так само як навесні ми змушені були обмежувати участь людей у святкуванні Великодня, зараз пояснюємо, що й масове святкування Рош га-Шана за участі тисяч паломників у місті Умані Черкаської області України, на жаль, неможливе", – наголосили у Зеленського.

З огляду на це Україна закликала білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців.

"Змушені також констатувати, що особиста образа певних осіб у де-факто чинній білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин. Україна, нагадаємо, зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах президента Республіки Білорусь 9 серпня цього року", – продовжили своє звернення до Білорусі в ОПУ.

"Ми підтримуємо загальновизнані на Європейському континенті демократичні цінності та вважаємо, що кожна держава повинна дотримуватися зобов’язання на сто відсотків забезпечувати права та свободи людини, які гарантовані міжнародними конвенціями та відповідним національним законодавством, яке принаймні формально існує також і в Білорусі", – йдеться у заяві.

На завершення в Офісі президента висловили переконання, що кожна держава під час пандемії повинна проводити прозору й відповідальну політику, спрямовану на зупинку поширення COVID-19, та утриматися від провокування негативних варіантів розвитку епідемічної ситуації у сусідніх країнах.

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