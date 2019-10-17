У Зеленського звернулися в СБУ через протести проти капітуляції

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що передав Службі безпеки України докази підкупу учасників акцій "Ні капітуляції", які протестують проти "формули Штайнмаєра".

"Так, я передав слідчому [заяву], підписав папір. Це вже друга за мій парламентський досвід: одна в ДБР, а друга в СБУ", – цитує його слова "РБК Україна".

Давид Арахамія LIGA.net

Раніше він попросив вибачення у тих мітингувальників, які вийшли на протест "за покликом серця":

"У мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив – за це я і перепрошую".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Арахамія заявив, що його знайомим АТОвуцям пропонували за участь у мітингах на Майдані та під Офісом президента по тисячі гривень.

Він підкреслив, що впевнений: лише малій частині людей оплачують участь в акціях, а реальних протестувальників набагато більше.

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