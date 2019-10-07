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7 жовтня • оновлено в 18:00
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У Зеленського зробили нову заяву про вибори на Донбасі

23.8т Читати матеріал російською

Київ хоче найближчим часом провести місцеві вибори в Україні, зокрема й на Донбасі – ймовірно, навесні 2020 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського Комітету у закордонних справах Богдан Яременко, зазначивши, що для верифікації списків виборців потрібен час.

"Ніхто не говорить, що це (вибори. – Ред.) відбудеться негайно. І Зеленський чітко сказав, що з датами поспішати не треба", – підкреслив він.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

"Йдеться про те, що ми налаштовані працювати дуже важко й енергійно, щоб провести вибори на території всієї України, і найближчий термін, коли це теоретично можна було б зробити – весна. Але це лише припущення, демонстрація нашого бажання рухатися до цієї точки. Та ми не наївні і розуміємо, яку величезну кількість питань треба вирішити до визначення якоїсь певної дати виборів", – уточнив Яременко.

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За його словами, у всіх цих процесах є, напевно, один формальний орієнтир – закінчення дії закону про "особливий статус" 31 грудня цього року.

Яременко також заявив, що Україна вважає президента Росії Володимира Путіна представником окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори на Донбасі проведуть тільки після того, як РФ виведе свої війська.

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Тема
Місцеві вибори в Україні
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Узеленского - стремная фамилия....
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Смішні...весня якого року?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Заткните рот этой чубаке!!!!!!!!
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