У Зеленського зізналися, навіщо задумали опитування у день виборів

В Офісі президента України зазначили, що анонсоване Володимиром Зеленським на 25 жовтня всенародне опитування стане лише одним із інструментів демократії та не матиме юридичних наслідків.

У пресслужбі ОПУ наголосили, що серед ключових пріоритетів чинного глави держави, які були анонсовані ще у 2019 році, окремо стояло бажання дати набагато більше можливостей саме суспільству вирішувати, як розвиватися державі.

"Тобто відкрити в Україні двері для справжньої демократії. Коли суспільство самостійно формулює свої базові очікування та отримує прямі інструменти для втілення цих очікувань у повсякденне життя. Саме для цього в парламенті опрацьовується пакет законів про народовладдя, і ключовий з них – про всеукраїнський референдум – уже на шляху до ухвалення депутатами. Але не тільки референдуми можуть використовуватися як засіб безпосереднього впливу громадян на зміст державної політики. Опитування – інший інструмент", – пояснили у Зеленського.

В ОПУ наголосили, що запропоноване президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства без втручання заангажованих експертів та політиків, схильних до маніпуляцій.

"Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює істинна демократія. Наголошуємо, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків", – запевнили в Офісі президента.

Також у поясненні підкреслили, що потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не лише ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей.

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