У Зеленського зізналися, навіщо відпустили терориста Цемаха

Колишній зенітник, який звинувачується в причетності до катастрофи рейсу МН17, Володимир Цемах не є ключовим свідком у справі про збитий "Боїнг" над Донбасом у 2014 році.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який очолював робочу групу, що займалася питаннями обміну полонених.

Він зазначив, що важливість Цемаха для розслідування має встановити суд. Водночас немає ніяких політичних наслідків для України через його обмін.

"Позиція наших партнерів, вона ж базується не тільки на цій справі. Там є комплекс аргументів, на яких тримається рішення про санкції. Не думаю, що звільнення Цемаха стане причиною перегляду наших відносин із партнерами", – підкреслив чиновник.

Єрмак додав, що Росія і Нідерланди є учасниками багатьох міжнародних договорів, конвенцій, які передбачають надання допомоги, участь у слідстві. Тобто тепер Нідерландам потрібно взаємодіяти з РФ з приводу видачі Цемаха.

Володимир Цемах Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

Нагадаємо, що 7 вересня Росія і Україна провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

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