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9 вересня • оновлено в 11:20
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У Зеленського зізналися, навіщо відпустили терориста Цемаха

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Колишній зенітник, який звинувачується в причетності до катастрофи рейсу МН17, Володимир Цемах не є ключовим свідком у справі про збитий "Боїнг" над Донбасом у 2014 році.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який очолював робочу групу, що займалася питаннями обміну полонених.

Він зазначив, що важливість Цемаха для розслідування має встановити суд. Водночас немає ніяких політичних наслідків для України через його обмін.

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Цемах звільнений, віддавати його Путіну не можна – генерал

"Позиція наших партнерів, вона ж базується не тільки на цій справі. Там є комплекс аргументів, на яких тримається рішення про санкції. Не думаю, що звільнення Цемаха стане причиною перегляду наших відносин із партнерами", – підкреслив чиновник.

Єрмак додав, що Росія і Нідерланди є учасниками багатьох міжнародних договорів, конвенцій, які передбачають надання допомоги, участь у слідстві. Тобто тепер Нідерландам потрібно взаємодіяти з РФ з приводу видачі Цемаха.

Володимир Цемах

Володимир Цемах

Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що перед видачею Цемаха Росії його допитали слідчі з Нідерландів.

Нагадаємо, що 7 вересня Росія і Україна провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особи
Андрій Єрмак Володимир Цемах
Місце
Україна
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Sladko Semen
Sladko Semen
Цивилизованный подход.
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70rus xxx
70rus xxx
А чЁ об этом конституция гутарит?Вроде,Цемах чистокровный кахол.
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Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
звучить як тухлий піздьож. Голандські прокурори кажуть "нахуя ви його віддали РФ?" А беручі до уваги те, що по факту Цемах є громадянин України, а в РФ він лише нещодавно натуралізовався, то це є теж саме, як Путлєр раптом вигадав, що громадянин України Сєнцов є "громадянинином РФ" лише задля того, щоб посадити його у в'язницю. Зєлупу треба вбивати якнаймога швидше.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Tomaso Albioni, а они тупые что ли, за 2 месяца так и не смогли допросить ключевогого свидетеля или им плевать? Кстати, а с каких пор на Украине свидетелей держат в тюрьмах?
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