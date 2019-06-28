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У Зеленського зібралися змінювати Конституцію: перші деталі

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Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю командою протягом найближчого року збираються ініціювати зміни до Конституції.

Йдеться про "найважливіші і невідкладні зміни", але які саме – не уточнюється. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Я думаю, що найбільш важливі речі повинні бути проведені в перший рік. Тому що в цей перший рік у нас, по-перше, є велика підтримка від народу України. По-друге, маючи напрацьовані механізми, у нас є можливість провести їх через Верховну Раду. І, по-третє, у нас є можливість промоніторити, наскільки вони досягли своєї мети", – заявив він.

Стефанчук зазначив, що аналіз останніх змін до Основного Закону показав, що понад 20 статей не мають точної юридичної реакції.

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Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

tsargrad.tv

"У нас немає єдино вірного юридично тлумачного тексту Конституції. Це результат не виваженої, не вивіреної і не спланованої роботи Верховної Ради, яка сьогодні привела до того, що у держави, яка святкує День Конституції, немає просто єдиного уніфікованого тексту Конституції", – висловив свою точку зору представник президента в парламенті.

Він також підкреслив, що здебільшого реформування Конституції стосувалося зміни повноважень органів влади, а не прав і свобод громадянина України.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 28 липня до Дня Конституції оголосив флешмоб, через що зазнав критики в соціальних мережах. Президент запропонував всій Україні флешмоб #мояулюбленастаття – записати коротке відео та розповісти про одну зі статей Конституції України.

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Особи
Володимир ЗеленськийРуслан Стефанчук
Місце
Україна
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Шо, очередной -"я под себя Конституцию чищу"? Получается, что только Порох внес изменения в некоторые новеллы Конституции, а остальные размахивались на изменение всей? Например, Штаты уже более 200 лет не трогают Конституцию. Вносят только именные поправки к отдельным статьям.. ИМХО, так делать правильнее.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
новый президент, новая конституция!
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