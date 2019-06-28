У Зеленського зібралися змінювати Конституцію: перші деталі

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю командою протягом найближчого року збираються ініціювати зміни до Конституції.

Йдеться про "найважливіші і невідкладні зміни", але які саме – не уточнюється. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Я думаю, що найбільш важливі речі повинні бути проведені в перший рік. Тому що в цей перший рік у нас, по-перше, є велика підтримка від народу України. По-друге, маючи напрацьовані механізми, у нас є можливість провести їх через Верховну Раду. І, по-третє, у нас є можливість промоніторити, наскільки вони досягли своєї мети", – заявив він.

Стефанчук зазначив, що аналіз останніх змін до Основного Закону показав, що понад 20 статей не мають точної юридичної реакції.

Руслан Стефанчук tsargrad.tv

"У нас немає єдино вірного юридично тлумачного тексту Конституції. Це результат не виваженої, не вивіреної і не спланованої роботи Верховної Ради, яка сьогодні привела до того, що у держави, яка святкує День Конституції, немає просто єдиного уніфікованого тексту Конституції", – висловив свою точку зору представник президента в парламенті.

Він також підкреслив, що здебільшого реформування Конституції стосувалося зміни повноважень органів влади, а не прав і свобод громадянина України.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 28 липня до Дня Конституції оголосив флешмоб, через що зазнав критики в соціальних мережах. Президент запропонував всій Україні флешмоб #мояулюбленастаття – записати коротке відео та розповісти про одну зі статей Конституції України.

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