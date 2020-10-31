У Зеленського заявили, що рішення щодо КСУ виправдано "екстраординарними умовами"
Законопроєкт президента України Володимира Зеленського щодо Конституційного суду повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією.
Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, про це заявив представник президента в КСУ Федір Веніславський.
Він зауважив, що через істотні загрози національній безпеці України, які виникли в результаті ухвалення Конституційним судом рішення від 27 жовтня про неконституційність антикорупційного законодавства, президент ініціював "проєкт політико-правового рішення" щодо перезавантаження суду.
"В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення №13-р, рішення президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України", – наголосив Веніславський.
За його словами, виконання рішення КСУ призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом суду неконституційними, оскільки суд зв'язаний своєю власною "правовою" позицією, сформульованою у вказаному рішенні.
"КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства", – зауважив представник президента.
Він додав, що ухвалення парламентом законопроєкту Зеленського "забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного суду".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд визнав неконституційною статтю, яка передбачала покарання за недостовірне декларування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів термінове закрите засідання РНБО. За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини рішення КСУ, а також запевнив, що система електронних декларацій буде працювати.
Законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави був зареєстрований на сайті парламенту.
Глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні.