У Зеленського заявили про створення координаційної ради для розв'язання проблем ФОПів

Президент України Володимир Зеленський створить координаційну раду для комплексного розв'язання проблем мікробізнесу.

Про це повідомили на сайті Офісу президента. Дорадчий орган очолить глава ОП Андрій Єрмак.

До координаційної ради ввійдуть представники дрібного бізнесу з кожного регіону, представники спілок та об'єднань підприємців малого та середнього бізнесу, незалежні експерти, урядовці.

За словами Єрмака, новий орган при президенті розроблятиме зміни до українського законодавства щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема умов застосування РРО.

Глава ОП наголосив на важливості розвитку малого бізнесу в легальних і комфортних умовах. А представники фіскальних органів повинні більше уваги приділяти великим підприємствам, які переховуються від сплати податків.

За словами Єрмака, він уже доручив головам обласних державних адміністрацій сформувати робочі групи за участю представників мікробізнесу від кожного регіону.

Перше засідання координаційної ради у форматі відеоконференції заплановано на 18 грудня.

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