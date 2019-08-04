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У Зеленського запропонували саджати у в'язницю за переговори з Росією

2.3т Читати матеріал російською

Майбутній народний депутат від партії Володимира Зеленського "Слуга народу" Богдан Яременко запропонував ввести кримінальну відповідальність за переговори неуповноважених з Росією.

Такий коментар він дав агентству "Інтерфакс-Україна", уточнивши, що потрібно навести порядок у воюючою країні.

"Не знаю, чи матиму підтримку своїх колег. Але я точно запропоную зміни до Кримінального кодексу про ведення сепаратних переговорів без належних повноважень держави. Воююча країна. Ми маємо навести порядок", – сказав він.

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Богдан Яременко запропонував саджати за переговори з РФ

Богдан Яременко запропонував саджати за переговори з РФ

Яременко також додав, що виступає за скорочення впливу держави на різні сфери життя суспільства, однак там, "де держава є – зовнішня політика і оборона, вона повинна діяти дуже чітко, жорстко і впевнено".

Яременко пройшов до парламенту на позачергових виборах у мажоритарному округу №215 в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді "Слуги народу" запропонували прийняти зміни до Конституції і проголосувати за введення національної автономії для окупованого Криму.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Ни каких переговоров ! Биться до последнего украинца и до полного краха страны победевшего идиотизма!!!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Как сказал великий мафиози Аль Капоне : „Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!“
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Исаев Максим
Исаев Максим
Вы со своими гражданами воюете! При чём здесь Россия и какие переговоры?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Исаев Максим, "...какие переговоры?" - а ті, які проводили Бойко та Медведчук - ці люди не мають повноважень - тільки заговорив від імені України, отримай кримінальне провадження.
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