У Зеленського запропонували саджати у в'язницю за переговори з Росією

Майбутній народний депутат від партії Володимира Зеленського "Слуга народу" Богдан Яременко запропонував ввести кримінальну відповідальність за переговори неуповноважених з Росією.

Такий коментар він дав агентству "Інтерфакс-Україна", уточнивши, що потрібно навести порядок у воюючою країні.

"Не знаю, чи матиму підтримку своїх колег. Але я точно запропоную зміни до Кримінального кодексу про ведення сепаратних переговорів без належних повноважень держави. Воююча країна. Ми маємо навести порядок", – сказав він.

Богдан Яременко запропонував саджати за переговори з РФ

Яременко також додав, що виступає за скорочення впливу держави на різні сфери життя суспільства, однак там, "де держава є – зовнішня політика і оборона, вона повинна діяти дуже чітко, жорстко і впевнено".

Яременко пройшов до парламенту на позачергових виборах у мажоритарному округу №215 в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в команді "Слуги народу" запропонували прийняти зміни до Конституції і проголосувати за введення національної автономії для окупованого Криму.

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