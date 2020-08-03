У Зеленського закликали почекати з "ідеальним" перемир'ям на Донбасі

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що ідеального перемир'я на Донбасі доведеться трохи почекати.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Мендель підкреслила, що жодна війна не припинялася миттєво.

"Ось вже тиждень триває режим повного і всеосяжного припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. З понеділка до понеділка. За цей час були певні порушення -–вибухи хв, адже сотні тисяч гектарів території Донбасу заміновані; польоти безпілотників, поодинокі неприцільно обстріли – все для провокації", – зазначила прес-екретарка Зеленського.

Вона додала, що жодна війна не припиняється миттєво і зазвичай поодинокі провокації тривають місяць-два.

"Звичайно, всім нам хотілося б ідеального примирення: коли світ ідеалізується, а справедливість перемагає. Але на угамування людських емоцій, на зміцнення нових умов потрібен час", – підкреслила Мендель.

Прессекретарка також зазначила, що українська армія показала себе з мудрою боку, коли не відповідала на провокації окупантів. Вона додала, що протягом цього перемир'я жоден боєць ЗСУ не був убитий або поранений.

Facebook Юлії Мендель

Як повідомляв OBOZREVATEL, в РНБО заявили про виконання режиму припинення вогню на Донбасі за винятком поодиноких випадків порушення з боку окупантів, проте вони не носять системного характеру.

Нагадаємо, що черговий режим припинення вогню на Донбасі настав з опівночі 27 липня.