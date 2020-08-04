МоваЯзык

Топтеми:

У Зеленського закликали почекати з "ідеальним" перемир'ям на Донбасі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
3,1 т.
Мендель зазначила, що тиждень в зоні ООС пройшов без втрат

Мендель зазначила, що тиждень в зоні ООС пройшов без втрат.

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що ідеального перемир'я на Донбасі доведеться трохи почекати.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Мендель підкреслила, що жодна війна не припинялася миттєво.

"Ось вже тиждень триває режим повного і всеосяжного припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі. З понеділка до понеділка. За цей час були певні порушення -–вибухи хв, адже сотні тисяч гектарів території Донбасу заміновані; польоти безпілотників, поодинокі неприцільно обстріли – все для провокації", – зазначила прес-екретарка Зеленського.

Вона додала, що жодна війна не припиняється миттєво і зазвичай поодинокі провокації тривають місяць-два.

"Звичайно, всім нам хотілося б ідеального примирення: коли світ ідеалізується, а справедливість перемагає. Але на угамування людських емоцій, на зміцнення нових умов потрібен час", – підкреслила Мендель.

Прессекретарка також зазначила, що українська армія показала себе з мудрою боку, коли не відповідала на провокації окупантів. Вона додала, що протягом цього перемир'я жоден боєць ЗСУ не був убитий або поранений.

Facebook Юлії Мендель

Facebook Юлії Мендель

Як повідомляв OBOZREVATEL, в РНБО заявили про виконання режиму припинення вогню на Донбасі за винятком поодиноких випадків порушення з боку окупантів, проте вони не носять системного характеру.

Нагадаємо, що черговий режим припинення вогню на Донбасі настав з опівночі 27 липня.

УкраїнаВійна на ДонбасіОфіс президента Юлія МендельВолодимир Зеленський
Поділитися в Facebook
  2. Політика