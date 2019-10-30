"Я дістав їх до печінок!" У Зеленського захотіли "прибрати" з Ради відомого журналіста: з'явилася відповідь

Президентська фракція "Слуга народу" має намір позбавити журналістської акредитації відомого телеведучого і блогера Сергія Пояркова, який активно критикує дії команди глави України Володимира Зеленського.

Про це в середу, 30 жовтня, повідомили джерела OBOZREVATEL. Інформацію незабаром підтвердив і сам журналіст, давши ексклюзивний коментар.

За його словами, Зеленський вирішив фактично встановити цензуру і прибрати з парламенту неугодних йому людей.

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"Ніякої партії "Слуга народу" не існує, це філія Адміністрації президента Зеленського. І вона пішла шляхом Віктора Федоровича Януковича."СН" кожного дня робить дурниці. Замість того, щоб перестати робити дурниці і почати виконувати те, що обіцяли виборцям,"слуги" вирішили боротися з тими, хто це все помічає", – відреагував Поярков.

Телеведучий нагадав президентській фракції, що вони повинні враховувати дії Януковича та інших попередників. "Ростов не гумовий!" – підкреслив він.

Поярков також відкрито звернувся до партії "Слуга народу".

"Ви розвели велику купу пропащого наївняка, пообіцявши їм, що ви за них побудуєте їм щастя. Не мене вам треба боятися, гнуснозелена командо. Дурники, ви ще не розумієте, що для вас найбільша небезпека – не ми, хто голосував проти вас, а фактор "лоха, який прокинувся". Це ті 30-40%, хто голосував за вас, які думали, що їхнє життя на шару зміниться на краще. Вони чекали від вас халявного щастя і побільше, а це в принципі неможливо. Ось це для вас найстрашніша небезпека в найближчому майбутньому. Замість того, щоб боротися зі своєю відсутністю досвіду, професіоналізму та вміння керувати країною, ви починаєте боротися з тими, хто виставляє вашу дурість напоказ. Це шлях у нікуди. І це шлях до швидкого і ганебного вильоту з політики. Це шлях деградації. Мені дуже приємно, що я дістав вас до самих печінок. Це доводить мою ефективність і вашу неповоротку тупість. Розумна людина почала би виправляти свої помилки, яких ви нагородили вже цілих купу" – заявив Поярков.

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За словами Пояркова, 29 жовтня він дізнався, що комітет з питань свободи слова ВРУ розгляне питання про позбавлення акредитації. "Сьогодні (30 жовтня – Ред.) подзвонили з "Бульвару Гордона", що закривають друковану версію видання, від якого я за традицією був акредитований останні років 10. Потім в "Бульварі" повідомили, що прийшов лист із Ради. Комітет 3 години чекав відповіді з газети. Без проблем, мене на акредитацію подасть Прямий канал. Якщо ви хотіли мотивувати мене на посилену увагу до висміювання ваших дурниць, у вас вийшло", – пояснив він.

"Без проблем, мене на акредитацію подасть Прямий канал. Якщо ви хотіли мотивувати мене на посилену увагу до висміювання ваших дурниць, у вас вийшло.

"Ви робите все, щоб збільшувати кількість опонентів в особі тих патріотів, яких ви вже роздрочили проти себе неймовірним способом. Зрозумійте, дундуки, що для вас небезпечний не Поярков, а перш за все ваша дурість, вузьколобість і пихате бажання подобатися людям, нічого не роблячи", – продовжив Поярков.

Головну ідеологію "Слуги народу" журналіст назвав "І побігати по бл*дям, і сподобатися людЯм". Однойменний його блог після скандалу з нардепом Богданом Яременко, якого спіймали на замовленні в Раді інтимних послуг, вийшов також на OBOZREVATEL.

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"Ця ідеологія закінчується ср*кою, як любить говорити Зеленський. Ви хочете мене позбавити акредитації за те, що я помічаю ваші помилки. Ви жерете в сесійній залі, пишете дурниці про путч Порошенка, замовляєте бл*дей онлайн і кнопкодавите, як останні вошиві "попередники". Вам не подобається ваше відображення в моєму дзеркалі? Пику міняйте, інфантильні самозакохані дилетанти. Вибачте, Зеленський же посилав у ср*ку народних депутатів? Так це він вас, дурників, попередив, куди ВАС будуть посилати і куди ВИ обов'язково підете в пішу сексуальну прогулянку", – обурився телеведучий.

Поярков нагадав, що до президентства Зеленського главу держави можна було ганьбити годинами на всых телеканалах. Новий же президент, за його словами, намагається встановити цензуру.

"Цей бл * депріемнік в особі депутатів" Слуги народу "забороняє мені розповідати правду, яка коле очі? Спасибі вам за моральну підтримку. Мені подобається, що ви мене рекламуєте. Ви – моє натхнення, мій азарт і моя мотивація. Кількість проблем у вам не зменшиться, а стане більше. Тому що це ви створите ще 10 Пояркових, потім сто і тисячу", – резюмував він.

Поярков також розповів про претензії до нього як до журналіста, вперше не оформленого в якості помічника народного депутата. "Вони свого домоглися. Завтра вранці я починаю офіційну процедуру оформлення помічником народного депутата Парубія. Зелебобіки, я 20 років до вас був у Верховній Раді і ще 20 буду після вас", – пояснив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимну переписку про надання секс-послуг перебувала в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована їм же. Інцидент він прокоментував на своїй сторінці в Facebook.

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