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У Зеленського заговорили про зустріч із Путіним: у Кремлі відповіли

3.3тЧитати матеріал російською

Зустріч російського президента Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським реальна, проте вигоду від неї отримає в першу чергу Кремль.

Таку думку висловив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню LB.ua.

"Переговори відбуваються в конкретний момент часу, і позиції сторін формуються, виходячи з інтересів і можливостей у цей момент. Зараз вони можуть бути вигідні Росії, оскільки там відбуваються свої внутрішні процеси, позначається вплив санкцій", – зазначив він.

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Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Данилюк заявив, що обидва президенти мають свою картину очікувань від можливої зустрічі.

"Звичайно, ніхто не вірить, що вони зустрінуться і вирішать всі проблеми. Але заручників і військовополонених потрібно звільняти. А через зовнішній вплив, як показав досвід, це не працює. Будемо пробувати нові механізми", – додав він.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

Уніан

При цьому, пишуть "РИА Новости", в Кремлі вже дали свою відповідь на заяву Данилюка. Так, позицію Путіна висловив його прессекретар Дмитро Пєсков.

"У міжнародних відносинах немає нічого неможливого. Президент Путін абсолютно переповнений прагматизму в своєму підході до міжнародних справ, тим більше до такого важливого треку, як наші відносини з Україною. Але зустріч заради зустрічі, напевно, нікому не потрібна", – заявив він.

За словами Пєскова, Путіну потрібен результат від зустрічі, але поки що це нібито залишається під сумнівом через розбіжності з владою України.

"Поки ще дуже багато знаків запитання залишається на порядку денному з тим, щоб ми мали повне розуміння про підходи наших українських візаві до вирішення найбільш актуальних проблем, а саме до реалізації Мінських домовленостей і до виходу на прямий контакт з представниками самопроголошених республік", – висловився він.

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Пєсков і Путін

Пєсков і Путін

crimerussia.com

Пєсков також запевнив, що президент Росії готовий до прямого контакту із Зеленським, однак для початку повинен розібратися в ряді питань.

"Путін не відкидає жодних контактів апріорі, не виключає. Він абсолютно готовий до контактів. Він просто говорить, що, безумовно, нам потрібно зрозуміти політику наших співрозмовників, їх стратегічну лінію. Точно розібратися в концептуальних підходах, бо мали місце певні заяви, які були суперечливими", – резюмував Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінОлександр ДанилюкДмитро Пєсков
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Модеатор..ты сам себе не мерзок?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну и где мой комментарий??? Мерзкий сайт...вонючий
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