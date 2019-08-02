У ''Слузі народу'' хочуть автономії для Криму: чи допоможе це звільнити півострів

У тріумфатора позачергових парламентських виборах 2019 року партії "Слуга народу" запропонували надати Криму особливий статус. Більше того, закріпити це право у Конституції.

Чи є перспективи у цієї ідеї і що це означає – з'ясовував OBOZREVATEL.

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У команді "Слуги народу" запропонували ухвалити зміни до Конституції і проголосувати за введення національної автономії для окупованого Криму. На рівні партії вже створено відповідний комітет, що працює з тимчасово окупованими територіями;

Як кажуть кримські татари, це суттєво покращить юридичну позицію України на міжнародних майданчиках, а також допоможе ввести квотування для жителів Криму у вітчизняні університети;

Також це ще один крок для створення "уряду Криму у вигнанні";

За словами експерта, проект закону вже готовий і відправлений до Конституційного Суду. За бажання його можна ухвалити на початок 2020 року.

Що запропонували у Зеленського

Радник президента, а також кандидат у народні депутати Микита Потураєв у ефірі однієї з програм пояснив, що на рівні партії вже створений комітет з питань окупованих територій. При цьому він поділений на два підкомітети, один із яких займається Донбасом, інший – Кримом.

Саме в ході першої зустрічі представники "Слуги народу" зійшлися на думці надати в Конституції України особливий статус Криму.

"Перспектива створення кримської національної автономії на рівні цього комітету підтримується, і мною зокрема. Вважаю, що кримськотатарський народ цього заслужив своїми подвигами, гідною поведінкою під час репресій і депортації...

Це стало би тим фактором, який суттєво допоміг би посилити наші дипломатичні позиції і розширив нашу можливість тиску на окупанта, зокрема захисту прав кримськотатарського населення", — наголосив Потураєв.

Він додав: "Росія проковтнула Крим – незалежну державу, століттями незалежну", – заявив Потураєв. Радник Зеленського також зазначив, що Крим не можна називати турецькою колонією, а подібні заяви є частиною пропаганди.

В ефірі Потураєв спробував розвіяти ще один міф – мовляв, Володимир Зеленський погодиться обміняти Донбас на Крим.

"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас чи навпаки. Як це не назви, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають українські паспорти, як би ризиковано це не було у Криму під окупацією", – сказав Потураєв.

Загалом у програмі пропрезидентської партії чітко не прописана згадка окупованого Криму або будь-якої стратегії його повернення. Втім, як і в інших програмах.

"Забезпечимо законодавчий супровід ініціатив президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності і державного суверенітету України", – повідомляється на сайті.

Що це означає

Генеральний директор кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов підтримує ідею президентської партії. За його словами, у разі конституційного закріплення статусу національної автономії Криму у складі України кримські татари отримають більше юридичної ваги на міжнародних майданчиках. Це істотно покращить позиції у міжнародних судах.

"Це дозволить і всередині материкової України створювати робочі місця, вести бізнес, створити уряд Криму у вигнанні. Це дуже важливий момент, з'явиться можливість регулювати ті процеси, які були відірвані за останні 5 років ...

Ми зможемо робити квоти в інститутах, щоб були представлені громадяни України з Криму, створювати юридичні напрямки для відстоювання бізнесу за кордоном. Такий великий плюс для всієї країни", – наголосив OBOZREVATEL Іслямов.

Також за словами кримськотатарського бізнесмена, ідея з національною автономією була опрацьована ще за президента Петра Порошенка, а наразі перебуває у Конституційному Суді. Тобто за бажання новий парламент може без особливих проблем вже на початку 2020 року закріпити конституційні зміни.

Щоправда, самих лише голосів партії "Слуга народу" не вистачить. Для ухвалення такого законопроекту необхідно понад 300 голосів, а тут вже важлива підтримка й інших фракцій парламенту.

Загалом ідею законодавчо врегулювати питання статусу Криму підтримує і кандидат у народні депутати від партії "Голос" Таміла Ташева. За її словами, це допоможе законодавчо визначити статус кримських татар як корінного народу в Україні і узгодити його із міжнародним правом, включаючи право на самовизначення у межах України.

"Розмови про таку автономію тривають останні кілька років, і були різні групи, які пробували напрацювати проект рішення. Але, наскільки я знаю, поки до Верховної Ради нічого подібного не внесено. Загалом же ми (Партія "Голос", – Ред.) підтримуємо ідею надання особливих прав кримським татарам як корінному народу України, але цю ідею треба обов'язково винести на обговорення. Як у стінах парламенту, так і на ширший рівень в українському суспільстві", – пояснила OBOZREVATEL Ташева.

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