У Зеленського задумали спростити звільнення держчиновників

Офіс президента України Володимира Зеленського готує законопроект про спрощення процедури працевлаштування та звільнення державних службовців.

Про це заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає "Інтерфакс-Україна". "Зараз ми розробили спільно з Офісом президента законопроект (я сподіваюся, що він буде внесений як першочерговий) про те, щоб спростити питання звільнення та найму на держслужбу", – сказав він.

При цьому Неьодов прокоментував можливість звільнення глав низки регіональних митниць.

Володимир Зеленський "Цензор.нет"

За його словами, зміни до закону про держслужбу необхідні для поновлення реформованої митної служби, так як цей закон не дозволяє легко брати на роботу і звільняти співробітників.

Відзначається, що на даний момент позбувся посади тільки один із керівників митниць, звільнення яких вимагав президент Володимир Зеленський. Це – начальник Львівської митниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський, заслухавши доповіді керівників і виконуючих обов'язки керівників обласних митниць (зокрема, Чернівецької, Волинської, Львівської) щодо боротьби з контрабандою, підняв питання про їх звільнення.

"У нас немає часу... У нас усього п'ять років. Слухайте, це мукання вже ось тут стоїть. Якщо можна, я думаю, що головні труднощі – це люди. У мене до вас прохання: написати заяви про звільнення", – резюмував він.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся