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У Зеленського задумали прибрати низку ЗМІ: стали відомі подробиці

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У президентській партії "Слуга народу" мають намір ухвалити закон про телебачення і радіомовлення, через який може зникнути низка ЗМІ.

Про це в інтерв'ю "ДМ" розповів новообраний народний депутат від "СГ" Микита Потураєв, зазначивши, що проект закону буде розглянутий одним із перших у Верховній Раді.

"Законопроект про аудіовізуальні послуги, який повинен замінити собою закони про Нацраду і про телебачення і радіомовлення, друковані ЗМІ. В Україні повинні існувати тільки громадські та приватні медіа, на мою думку", – заявив політик.

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Потураєв також озвучив назви медіа, які можуть існувати в Україні.

"Я не бачу поки можливості існування в Україні потужних мовників, крім чотирьох: "Громадське", "1+1", StarLight (холдинг об'єднує три телеканали: ICTV, СТБ, Новий канал – Ред.),"Україна". Я не про те, що треба закривати, просто не бачу, де взяти гроші для їх існування. З ринку? Де їх взяти?" – акцентував він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Крім того, він вважає, що норми про деолігархізацію ЗМІ краще прописати в одному законі про аудіовізуальні послуги.

"Щоб був один великий медійний акт, в якому було б все, що стосується медіа. Тому що коли таких законів десятки, то виникає купа зв'язків, двочитання тощо", – підкреслив майбутній парламентарій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у президента України Володимира Зеленського розповіли, з чого почнеться робота нової Верховної Ради.

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Особа
Микита Потураєв
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" ЗМІ
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
дьявол всегда кроется в деталях. ЗЕ хочет монополизировать и СМИ.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
OBOZ надо ликвидировать, натурально, вместе с брехунами, которые пишут дурацкие статейки.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Яворский Сергей, а ватных ботов и зэбилов - расстрЭлять!
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