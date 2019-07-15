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У Зеленського задумали прибрати міністерство: що відомо

8.8т Читати матеріал російською

У політичній партії "Слуга народу" виступають за скасування Міністерства інформаційної політики.

Про це заявив кандидат у народні депутати від політсили і радник команди президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство інформаційної політики, ми плануємо... перезавантажити в нуль", – сказав він під час "круглого столу" у Києві.

Міністерство інформаційної політики

Міністерство інформаційної політики

"Гордон"

Потураєв додав, що необхідно ухвалити закон про засоби масової інформації, який повинен вичерпно описувати медіасферу в Україні, а також, можливо, новий закон про регулятори у медіасфері.

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Він звернув увагу на ідею, над якою у партії "Слуга народу" вже йде робота, а саме об'єднання Держкомтелерадіо і Нацради з питань телерадіомовлення.

На думку Потураєва, слід відходити від квотного принципу формування Нацради на користь конкурсного відбору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента порушили питання про скорочення кількості міністерств у майбутньому уряді.

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Особа
Микита Потураєв
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Сало Уронили
Сало Уронили
одобрымс и еще министерство крыма
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CARGO 100
CARGO 100
Сало Уронили, всё, селюки, включайте русское радио "Шансон" ...
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