У Зеленського задумали прибрати міністерство: що відомо

У політичній партії "Слуга народу" виступають за скасування Міністерства інформаційної політики.

Про це заявив кандидат у народні депутати від політсили і радник команди президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство інформаційної політики, ми плануємо... перезавантажити в нуль", – сказав він під час "круглого столу" у Києві.

Міністерство інформаційної політики "Гордон"

Потураєв додав, що необхідно ухвалити закон про засоби масової інформації, який повинен вичерпно описувати медіасферу в Україні, а також, можливо, новий закон про регулятори у медіасфері.

Він звернув увагу на ідею, над якою у партії "Слуга народу" вже йде робота, а саме об'єднання Держкомтелерадіо і Нацради з питань телерадіомовлення.

На думку Потураєва, слід відходити від квотного принципу формування Нацради на користь конкурсного відбору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента порушили питання про скорочення кількості міністерств у майбутньому уряді.

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