У Зеленського задумали ліквідувати скандальний ОАСК

Олексій Тітофф Політика 10:44, 25.11.2020 Оновлено: 11:02, 25.11.2020

В Офісі президента України почали консультації щодо ліквідації скандального Окружного адміністративного суду Києва.

Але у Вищій раді правосуддя таку інформацію спростували, повідомляє "РБК-Україна". Глава ВСП Андрій Овсієнко пояснив, що процедура ліквідації суду чітко прописана в законах "Про Вищу раду правосуддя" і "Про судоустрій і статус суддів".

"Але на даний момент (середина листопада – Ред.) з Офісу президента ніяких документів або запитів до нас не надходило", – зазначив він.

Водночас заступник голови ОП Андрій Смирнов сказав, що документи щодо ОАСК уже подані.

"Минулого тижня (16-22 листопада – Ред.) від Офісу президента на адресу Вищої ради правосуддя було офіційно надіслано листа, в якому ми просимо ВСП визначитися з позицією щодо цього питання. Так і проходять ці консультації", – підкреслив чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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