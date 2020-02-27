У Зеленського забули про колишніх полонених, люди без документів і грошей

Двоє українців, яких звільнили з російського полону в рамках обміну 29 грудня, досі живуть без документів.

Як повідомляє Pavlovsky News, йдеться про Віталія Анікімова та Дениса Коваля. Про їхні проблеми журналістам розповів колишній бранець Кремля Володимир Данильченко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

До речі, у самого Володимира досі немає ідентифікаційного коду. Тому навіть якщо міжвідомча комісія за найкоротший час схвалить виплати у 100 тис. грн звільненим громадянам, Данильченко не зможе їх отримати, поки не матиме зазначеного документа.

Володимир Данильченко і Валентина Єременко Скриншот відео

Крім того, чоловік поскаржився на складні умови життя. За його словами, на два місяці всім звільненим видали по 1300 грн, і зараз людям вже доводиться позичати кошти на елементарні потреби (наприклад, проїзд у громадському транспорті).

Що стосується витрат на їжу, то їх Данильченку компенсував Червоний хрест. Однак серйозних коштів вимагає і лікування його дівчини Валентини Єременко, яку також обміняли 29 грудня. У полоні вона обморозила руки й ноги. Валентина пройшла деякі процедури у "Феофанії" і "Лісовій галявині", проте стан її здоров'я не покращився.

Зазначимо, що Валентина поскаржилася на те, що їй ніхто не пропонував працевлаштування, хоча жінка навіть сама активно шукала вакансії. Вона хотіла працювати з нерухомістю, але їй відмовили і запросили на посаду іншу особу, яка в ній навіть не мала потреби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Юрій Бутусов дорікнув владі в особі президента Володимира Зеленського тим, що українці, звільнені з російського полону в грудні, досі не отримали обіцяні компенсації у 100 тисяч грн і житло.

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