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25 жовтня • оновлено в 12:24
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У Зеленського взяли на роботу сина продюсера 1+1: з'явилася перша реакція

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Син продюсера Олександра Роднянського, який допоміг акторській кар'єрі президента Володимира Зеленського, став головним економічним радником в уряді України.

Про це повідомляє EuroNews із посиланням на заяву "високопоставленого урядовця". Водночас сам Роднянський-молодший зазначив, що "його ім'я може привернути небажану увагу до призначення".

Олександр Роднянський і Володимир Зеленський

Олександр Роднянський і Володимир Зеленський

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Син Олександра Роднянського, якого звуть так само, як батька, є економістом Кембриджського університету Великобританії. Свого часу він був у команді радників і працював над економічною програмою Зеленського після закінчення президентських перегонів.

Тепер його підвищили до головного економічного радника, зазначає видання. Журналісти стверджують, що про це агентству Reuters у письмовій відповіді розповів державний секретар Кабінету міністрів Володимир Бондаренко.

"Мене попереджали в президентській канцелярії, що моє прізвище є фактором ризику і може бути скандалом саме собою. Мені сказали про це ще до того, як я вирішив, чи хочу приєднатися до уряду", – заявив Роднянський у телефонній розмові.

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Водночас не ясно, чому його призначення, яке може вчинити значний вплив на економічну політику, не було офіційно анонсоване, зауважують журналісти. Зараз Роднянський-старший живе в Росії, яка підтримує сепаратистів на сході України, підкреслює видання. Своєю чергою його син розповів агентству Reuters, як перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір представив його прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку.

"Шлях до нашої першої зустрічі (з Гончаруком) був коротким, тому що про мене знали завдяки моєму батькові. З іншого боку, ви можете самі порахувати кількість українських професорів у західних університетах", – заявив він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про заяву Дмитра Разумкова щодо того, що політсила планує роздавати керівні посади в державних органах з огляду на особисті якості кандидатів.

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Тема
План дій Кабміну
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Олександр Роднянський Сергій Шефір Володимир Бондаренко
Місце
Україна Київ
Тег
Кабінет Міністрів України
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Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
оце і є корупція з якрю зелена пліснява обіцяла боротися. презик вирішив очолити корупцію.
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