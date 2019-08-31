У Зеленського вже анонсували заміну міністра охорони здоров'я

Зоряну Скалецьку згодом на посаді міністра охорони здоров'я усе ж замінить нардеп від "Слуги народу" і засновник приватної клініки "Борис" Михайло Радуцький.

Про це в ефірі ZIK сказав нардеп, голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. "На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба близько трьох місяців, щоб підготуватися. Тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра", – заявив він.

За його словами, увесь цей час Радуцький буде приводити свої справи з бізнесу у порядок.

Зоряна Скалецька і Михайло Радуцький

"Він же зараз народний депутат, він не повинен керувати бізнесом, але він повинен підготуватися до декларування. Тобто, є якісь там речі", – підкреслив Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим главою Міністерства охорони здоров'я України стала Зоряна Скалецька – експерт Центру підтримки реформ при Кабміні та кандидатура, яку у скандальному листуванні Радуцький назвав "своєю людиною"

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