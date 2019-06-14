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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"У Зеленського виявився свій cвинарчук": Чорновол розкрила деталі скандалу в партії "Слуга народу"

8.4тЧитати матеріал російською

Якщо вибори до Верховної Ради 2019-го пройдуть восени, то з перших 100 кандидатів у списку президентської партії "Слуга народу" може нікого не залишитися.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол, коментуючи скандал із Юрієм Гусєвим – замішаним у корупції ексзаступником міністра оборони, який потрапив у списки "Слуги народу".

"Гарний "дзвіночок" зараз пролунав щодо пана Гусєва в списках. Тому що особисто цей пан був мною спійманий на розкраданні в пальному, квартирах і харчуванні в армії", – розповіла Чорновол.

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Вона нагадала, що в 2015-2016 роках Гусєв недовгий час обіймав посаду заступника міністра оборони Степана Полторака.

"Тобто це а-ля Свинарчук, який раптом потрапив у список уже Зеленського", – провела аналогію депутат.

До того ж, на її думку, масштаби скандалу навколо Гусєва навіть більші, ніж навколо Свинарчука.

"З пального ми його (Гусєва. – Ред.) за руку впіймали – 130 млн. До речі, ми їх повернули державі. З харчування в армії – 190 млн. І на квартирах зловили із самого початку. Але, на жаль, зірвалася вся програма, оскільки квартири не були куплені", – поділилася Чорновол.

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Нардеп повідомила, що вона є автором заяв у цій справі до НАБУ і Генеральної прокуратури. Після того скандалу Гусєв був звільнений, проте так і не покараний.

"Сьогодні пройшла інформація, що зі списку він знятий. Але це не означає, що він не в команді (президента Зеленського. – Ред.). І це дивно. Скандал зі Свинарчуком, а тут такого Гусєва-свинарчука беруть у список", – зазначила Чорновол.

"Чому Зеленський так апелює до дострокових виборів? Проблема в тому, що якщо вибори зараз дотягнути до осені, з його "списку 100" не залишиться нікого. Доведеться всіх знімати. Поки вони там, тому що про них ніхто нічого не знає. Але та система, звідки вони беруться... Вибачте, але я думаю про найгірше", – зізналася вона.

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president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат Юрій Гусєв обіймав 41 місце в передвиборчому списку партії "Слуга народу".

Після того, як у ЗМІ просочилася інформація про причетність Гусєва до корупційних схем, ексчиновник сам відмовився від участі у виборах від президентської партії. Водночас він запевнив, що залишиться в команді Зеленського, але в іншій ролі.

Крім Гусєва, про свій вихід зі списку "Слуги народу" оголосили ще двоє кандидатів – Дмитро Співак (№33) і Вадим Гутцайт (№81). А тусівниця з Києва Ірина Панченко під №73 була виключена за результатами "додаткової перевірки".

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Теми
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Тетяна Чорновол
Місце
Україна
Теги
скандалиВерховна Рада УкраїникорупціяПартія "Слуга народу"
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