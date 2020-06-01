Україна на базі Міністерства реінтеграції розробляє стратегію звільнення і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, але частина цього документа буде непублічною.

Про це розповів постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич в інтерв'ю "Укрінформу".

"Представництву президента в АР Крим вдалося відновити процес із напрацювання цієї стратегії разом із колегами з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та РНБО. Вже створена робоча група на базі Мінреінтеграції, яку очолює віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков. Її головним завданням якраз і є розробка стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", – розповів він.

Кориневич зазначив, що Крим був окупований ще в 2014 році, проте єдиної стратегії повернення півострова за ці роки не розробили.

"МЗС пише проєкт своєї частини, у Мінреінтеграції є свій блок питань, у Представництві президента – свій блок, і зараз треба все це звести воєдино. Стратегія необхідна, і тут немає жодних інших точок зору. Крім того, абсолютно всім долученим до процесу сторонам зрозуміло, що частина цієї стратегії має бути відкритою і публічною – аби люди бачили, що держава робить задля повернення тимчасово окупованих територій та населення, яке там проживає. Але, звісно, велика її частина повинна бути закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань" , – зазначив Кориневич, натякнувши, що стратегію можуть встигнути розробити до кінця року.

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Як писав OBOZREVATEL, Україна не вирішуватиме проблему водопостачання в Криму, оскільки за це несе відповідальність Росія, як країна-окупант. Це можливо лише після того, як РФ виведе війська з Криму і Донбасу.