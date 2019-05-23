У Зеленського вимагають від Ради ухвалити один закон до виборів

Верховна Рада України VIII скликання має ухвалити законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Таку думку висловив представник команди президента України Володимира Зеленського Денис Монастирський 23 травня під час зустрічі парламентсько-громадянської платформи у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Єдиний пункт, який міг би і має об'єднати парламент сьогодні, — це ухвалення закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Це той обов'язок, який маємо всі ми перед українським суспільством найперше, і перед міжнародними партнерами. Тут необхідно піднятися вище над політичними інтересами і політичними баченнями, і ухвалити в цьому скликанні цей дуже важливий акт", — сказав він.

За словами Монастирського, в майбутньому має бути ухвалена стратегія національної безпеки.

Засідання Ради 24 канал

"Це дуже важливий документ, але перед цим має бути об'єктивна оцінка виконання стратегії 2015 року, для врахування під час розроблення нової стратегії", — додав представник команди президента.

Крім того, Монастирський наголосив, що всі зміни кримінально-процесуального законодавства мають відбуватися через профільний комітет Верховної Ради.

Зокрема він упевнений, що нове скликання парламенту ухвалить необхідні акти для створення комітету Ради з контролю за сектором безпеки.

Як писав OBOZREVATEL:

26 лютого Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Основному Закону, статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати ст. 368-2 КК неконституційною.

27 лютого у Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження у ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення у майбутньому.

Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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