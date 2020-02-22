Головна Новини
22 лютого • оновлено в 16:49
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Зеленського "відшили" Путіна з ідеєю об'єднання України і Росії

6.4т
Читати матеріал російською

В Офісі президента України жорстко відреагували на меседж лідера Росії Володимира Путіна про те, що дві країни повинні об'єднатися, і відкинули цю ідею.

Свою позицію ОПУ виклала в коментарі Washington Examiner, підкресливши, що глава української держави Володимир Зеленський критикує путінські "геополітичні амбіції".

"Російсько-українські відносини не повинні визначатися геополітичними амбіціями окремих лідерів. Ці відносини базуються на відносинах людей, які живуть, працюють, створюють і прагнуть до миру поблизу обидвох боків кордону", – сказали в ОПУ.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Також у відомстві прокоментували безпідставні скарги Путіна на нібито незаконне створення Православної церкви України. Так, у Зеленського підкреслили, що президент захистив утвореня ПЦУ як законне рішення, ухвалене православними лідерами.

"В Україні церква і держава розділені. Недавнє об'єднання Православної церкви України було рішенням винятково народу, ініційованим конгрегацією відповідно до правил церкви і узаконеним церковним документом Томос", – сказали в ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю пропагандистському виданню ТАСС Путін заявив, що його країну та Україну нібито насильно намагається розділити Захід, щоб не допустити появи глобального конкурента. Крім того, він висловив упевненість в тому, що Україна повинна об'єднатися з країною-агресоркою для посилення свого потенціалу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
10
Смішно
25
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Ой, бросьте. Все мы знаем "Шо у купи и батька быти краще". Но Вовка не хавает, шо ЕС, то мамка родная. И на нее мы руку на поднимим. А тут еще и негативчик, связанный с тем, шо Лукашенко Вовку то отшил. И через этот "падебаск" Вовка стал чалить Украину на стрелку с ЕС. Не, видать у Вовки под конец срока и козырей то не осталось, гиблый вариант
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чуббатые, на колени и марш в Россию проситься...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Приходько Владимир
Приходько Владимир
Бачурин Андрей, не-е-еее, петух, смокчи мужской половой орган сам, стоя на кол енях в русском гуано-мире :) Нам это не к лицу как-то. Мягко говоря, выражаясь, так сказать, дипломатическим языком :)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
укрАинцы, кто вам предлагал объединяться? Ваше место с краю)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4

Новини політики

Топпублікації

Топблоги