В Офісі президента України жорстко відреагували на меседж лідера Росії Володимира Путіна про те, що дві країни повинні об'єднатися, і відкинули цю ідею.

Свою позицію ОПУ виклала в коментарі Washington Examiner, підкресливши, що глава української держави Володимир Зеленський критикує путінські "геополітичні амбіції".

"Російсько-українські відносини не повинні визначатися геополітичними амбіціями окремих лідерів. Ці відносини базуються на відносинах людей, які живуть, працюють, створюють і прагнуть до миру поблизу обидвох боків кордону", – сказали в ОПУ.

Зеленський і Путін

Також у відомстві прокоментували безпідставні скарги Путіна на нібито незаконне створення Православної церкви України. Так, у Зеленського підкреслили, що президент захистив утвореня ПЦУ як законне рішення, ухвалене православними лідерами.

"В Україні церква і держава розділені. Недавнє об'єднання Православної церкви України було рішенням винятково народу, ініційованим конгрегацією відповідно до правил церкви і узаконеним церковним документом Томос", – сказали в ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю пропагандистському виданню ТАСС Путін заявив, що його країну та Україну нібито насильно намагається розділити Захід, щоб не допустити появи глобального конкурента. Крім того, він висловив упевненість в тому, що Україна повинна об'єднатися з країною-агресоркою для посилення свого потенціалу.

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