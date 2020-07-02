У Зеленського відреагували на звільнення голови Нацбанку через "тиск"

Забезпечення незалежності Національного банку в Офісі президента України назвали безумовним пріоритетом.

Таке повідомлення пресслужба ОП розповсюдила в соцмережах 1 червня після заяви глави регулятора Якова Смолія про звільнення. Наголошується, що правління НБУ "буде продовжувати свою діяльність на принципах незалежності та професіоналізму".

Офіс президента також вказав на важливість спільної реалізації "зваженої монетарної і фіскальної політик, що буде служити заставою для забезпечення макроекономічної і фінансової стабільності та сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування".

Дискусії про діяльність Національного банку, як сказано в повідомленні, "повинні бути позбавлені політичного забарвлення".

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Як писав OBOZREVATEL, глава Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав у відставку, назвавши причиною "політичний тиск".

Зі свого боку правління регулятора заявило, що поважає рішення Смолія та розділяє його застереження.