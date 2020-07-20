У Зеленського відреагували на вимоги Кадирова і вказали на його місце

Офіс президента України Володимира Зеленського не вважає за потрібне офіційно реагувати на заяви глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

У коментарі ОП агентству "Інтерфакс-Україна" відзначили, що висловлювання Кадирова не містять у собі новизни, яка вимагає обов'язкової реакції.

"Будь-хто в сучасному інформаційному світі має право на будь-які заяви. Але це точно не привід для пошуку якихось таємних смислів. Тому викликає певний подив настільки наполеглива спроба частини засобів масової інформації надати факту особистого повідомлення глави суб'єкта федерації сусідньої країни надзвичайне значення", – йдеться у повідомленні.

Також в Офісі президента зазначили, що заяви Кадирова про відносини України і Росії є компетенцією лише президентів цих двох країн.

"І які точно немає сенсу коментувати або обговорювати в будь-яких особистих повідомленнях", – відзначили в ОП.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кадиров зажадав вибачень за жарти на свою адресу від Зеленського, коли той іще був актором "95 Кварталу". Кадиров пригрозив, що лідер України нібито буде змушений прямо перед ним відповісти.

Також Кадиров зажадав від Зеленського зателефонувати Путіну і закінчити війну на Донбасі, яку глава Чечні вважає "громадянською".