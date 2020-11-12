У Зеленського відповіли на 'тиск' суддів і назвали главу КСУ 'неадекватним'

Представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський заявив, що він не впливав на поведінку суддів КСУ.

Він визнав, що спілкується з суддями, але впливу на них не має, передає УНН. За його словами, такі заяви це "абсолютна дурниця".

"Звичайно, з суддями я спілкуюся, але вони самодостатні люди, і на них хтось впливати, в принципі, не може. У мене є свій кабінет в Конституційному Суді і там періодично буваю. Звичайно, я з суддями вітаюся, розмовляю, але ніякого впливу на них не маю і не можу мати", – висловився Веніславський

При цьому він зазначив, що вважає главу КСУ Олександра Тупицького "не зовсім адекватним".

"Я спілкуюся з усіма суддями нормально, крім голови (Олександра Тупицького – Ред.). Я вважаю його не зовсім адекватним, а з іншими – робочі відносини", – додав представник президента в КСУ.

Також Веніславський підкреслив, що засідання КСУ є закритими і сторонні там не можуть перебувати.

"Як можна говорити такі дурниці? Засідання КСУ є закритим, і на нього ніхто зайти не може. І щоб когось спровокувати покинути засідання, потрібно бути там фізично бути присутнім", – підсумував він.

Нагадаємо, що раніше Веніславський сказав, що рішення КСУ по деклараціям потрапило в Офіс президента за день до оприлюднення

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