Президент України Володимир Зеленський не займається продажем високих посад, їх можна лише заслужити реальними справами.

Так у своєму Telegram-каналі перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов прокоментував новину про затримання двох чоловіків, які прикривалися "дружбою із Зеленським" і намагалися за 1 мільйон доларів продати посаду глави Харківської ОДА.

"Деякі так і не зрозуміли головного: в Україні вже як рік нова влада і "торгівля" посадами залишилася в минулому. Ми поміняли не тільки багатьох людей у владі, а й сам принцип влади, її якість. Крісло голови ОДА купити не можна, його можна тільки заслужити – своєю репутацією, реальними справами, турботою про людей", – написав Трофімов.

"Зате в українських СІЗО тепер можна зняти платну камеру – і це єдина гарна новина для затриманих сьогодні "продавців", – додав він.

Володимир Зеленський і його команда. Ілюстрація Фото з соцмереж

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський на зустрічі з керівниками вищих навчальних закладів поскаржився на кадровий голод і заявив, що цю проблему має вирішувати якісна освіта.