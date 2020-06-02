У Зеленського відповіли на "продаж" посади голови Харківської ОДА

Кирило Лютий Політика 00:24, 3.06.2020 Оновлено: 00:28, 3.06.2020

Президент України Володимир Зеленський не займається продажем високих посад, їх можна лише заслужити реальними справами.

Так у своєму Telegram-каналі перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов прокоментував новину про затримання двох чоловіків, які прикривалися "дружбою із Зеленським" і намагалися за 1 мільйон доларів продати посаду глави Харківської ОДА.

"Деякі так і не зрозуміли головного: в Україні вже як рік нова влада і "торгівля" посадами залишилася в минулому. Ми поміняли не тільки багатьох людей у владі, а й сам принцип влади, її якість. Крісло голови ОДА купити не можна, його можна тільки заслужити – своєю репутацією, реальними справами, турботою про людей", – написав Трофімов.

"Зате в українських СІЗО тепер можна зняти платну камеру – і це єдина гарна новина для затриманих сьогодні "продавців", – додав він.

Володимир Зеленський і його команда. Ілюстрація
Фото з соцмереж

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський на зустрічі з керівниками вищих навчальних закладів поскаржився на кадровий голод і заявив, що цю проблему має вирішувати якісна освіта.

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