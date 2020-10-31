У Зеленського відповіли на критику Венеційської комісії щодо законопроекту про КСУ
Єдиним можливим варіантом виходу з кризи після рішення Конституційного суду, який скасував кримінальне покарання за недостовірне декларування, є припинення повноважень його суддів.
Таким чином представник президента України в КС Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував заяву Венеційської комісії про те, що законопроєкт Володимира Зеленського – неконституційний.
"Я вважаю, що КСУ своїм рішенням фактично перекреслив свою легітимність. Навряд чи цей склад КСУ може адекватно реагувати на оцінку тих законів, які йому ініційовані", – сказав він, додавши, що законопроект в даному випадку є повністю адекватним.
Веніславський переконаний, що зараз навряд чи вийде знайти легітимне і конституційне рішення, щоб вийти з ситуації, що склалася.
"У даній ситуації суто правовий вихід складно знайти. Має бути політико-правове рішення. Саме таке рішення на засіданні РНБО запропонував президент, тобто законопроєкт, який внесений до ВР", – сказав він.
Нагадаємо, що представник Ради Європи і глава Венеціанської комісії розкритикували законопроект президента Володимира Зеленського, який передбачає зміну складу Конституційного суду. Вони попередили, що це буде порушенням Основного закону і закликали розглянути інші варіанти розв'язання кризи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленним за рішенням Ради національної безпеки і оборони, доступ був відновлений.
Також Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту. Крім того, документ розкритикували українці.