У Зеленського відповіли на критику Венеційської комісії щодо законопроекту про КСУ

Єдиним можливим варіантом виходу з кризи після рішення Конституційного суду, який скасував кримінальне покарання за недостовірне декларування, є припинення повноважень його суддів.

Таким чином представник президента України в КС Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував заяву Венеційської комісії про те, що законопроєкт Володимира Зеленського – неконституційний.

"Я вважаю, що КСУ своїм рішенням фактично перекреслив свою легітимність. Навряд чи цей склад КСУ може адекватно реагувати на оцінку тих законів, які йому ініційовані", – сказав він, додавши, що законопроект в даному випадку є повністю адекватним.

Веніславський переконаний, що зараз навряд чи вийде знайти легітимне і конституційне рішення, щоб вийти з ситуації, що склалася.

"У даній ситуації суто правовий вихід складно знайти. Має бути політико-правове рішення. Саме таке рішення на засіданні РНБО запропонував президент, тобто законопроєкт, який внесений до ВР", – сказав він.

Нагадаємо, що представник Ради Європи і глава Венеціанської комісії розкритикували законопроект президента Володимира Зеленського, який передбачає зміну складу Конституційного суду. Вони попередили, що це буде порушенням Основного закону і закликали розглянути інші варіанти розв'язання кризи.

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