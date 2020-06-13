Головна Новини
13 червня • оновлено в 19:58
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У Зеленського відповіли на інформацію про спалах COVID-19 в Офісі президента

747
Читати матеріал російською

Інформація про спалах коронавірусу в Офісі президента України не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба глави держави Володимира Зеленського ввечері в суботу, 13 червня.

"Після повернення з Франції українська делегація в повному складі пройшла ПЛР-тестування на наявність коронавірусної інфекції. У представників Офісу президента України і Кабінету Міністрів результати тестів були негативними – COVID-19 не виявили", – сказано в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов'язковими масковий режим і соціальне дистанціювання. Всі співробітники ОП регулярно проходять тестування.

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський

Пресслужба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня стало відомо, що у першої леді України Олени Зеленської діагностований коронавірус. При цьому вона відчуває себе добре і не має ніяких симптомів хвороби.

Раніше президент Володимир Зеленський зізнався, що хотів спеціально заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 30 506.

    Вилікувалися: 13 976. Померли: 880.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 426 тисяч.

  • У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

  • Вакцина від поліомієліту може допомогти при COVID-19: вчені відстежили зв'язок.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги