У Зеленського відповіли на інформацію про спалах COVID-19 в Офісі президента

Інформація про спалах коронавірусу в Офісі президента України не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба глави держави Володимира Зеленського ввечері в суботу, 13 червня.

"Після повернення з Франції українська делегація в повному складі пройшла ПЛР-тестування на наявність коронавірусної інфекції. У представників Офісу президента України і Кабінету Міністрів результати тестів були негативними – COVID-19 не виявили", – сказано в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов'язковими масковий режим і соціальне дистанціювання. Всі співробітники ОП регулярно проходять тестування.

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський Пресслужба Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня стало відомо, що у першої леді України Олени Зеленської діагностований коронавірус. При цьому вона відчуває себе добре і не має ніяких симптомів хвороби.

Раніше президент Володимир Зеленський зізнався, що хотів спеціально заразитися коронавірусом. Так він хотів підтримати людей, щоб їм було легше.

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