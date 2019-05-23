ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

У Зеленського відмовилися від Медведчука і "приписали" його Росії

Читати матеріал російською

Команда президента Володимира Зеленського виступає проти того, щоб Віктор Медведчук представляв Україну на переговорах із Російською Федерацією.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" про це заявив глава Адміністрації президента Андрій Богдан у четвер, 23 травня.

За його словами, ні Зеленський, ні будь-хто з його команди не знайомі з Медведчуком і ніколи з ним не спілкувалися.

Новини
Адміністрація Зеленського: звільнимо Богдана, якщо Конституційний суд підтвердить законність люстрації

"Ми не бачимо його переговірником із нашого боку. Якщо Росія бачить його зі свого — це їхній вибір", — заявив Богдан.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Богдан виступив за проведення переговорів із Росією, заявивши, що це вкрай необхідно для припинення війни в Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Віктор МедведчукАндрій Богдан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
17
Смішно
13
Цікаво
2
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Голованов Сергей
Голованов Сергей
Как говорят "собака похожа на хозяина" так и Богдан прямо вылитый Беня! Только бороды не хватает )))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну и рожа..... Ему на Камеди клаб идти надо
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки