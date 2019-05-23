У Зеленського відмовилися від Медведчука і "приписали" його Росії

Команда президента Володимира Зеленського виступає проти того, щоб Віктор Медведчук представляв Україну на переговорах із Російською Федерацією.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" про це заявив глава Адміністрації президента Андрій Богдан у четвер, 23 травня.

За його словами, ні Зеленський, ні будь-хто з його команди не знайомі з Медведчуком і ніколи з ним не спілкувалися.

"Ми не бачимо його переговірником із нашого боку. Якщо Росія бачить його зі свого — це їхній вибір", — заявив Богдан.

Андрій Богдан скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Богдан виступив за проведення переговорів із Росією, заявивши, що це вкрай необхідно для припинення війни в Україні.

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