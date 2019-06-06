У Зеленського відмовилися показати "дорожню карту" щодо Донбасу: названа причина

"Дорожня карта" президента України Володимира Зеленського щодо Мінських переговорів буде оприлюднена тільки після узгодження з партнерами по "нормандському формату".

Про це заявила в ході брифінгу в Адміністрації президента у четвер, 6 червня, прес-секретар глави держави Юлія Мендель. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Щодо питання "дорожньої карти" від президента щодо Мінських переговорів – ми поки не робимо "дорожню карту" публічною з двох причин. Перша причина – це те, що вже були інциденти, коли інформація виходила напередодні, і ініціативи президента блокувалися іншою стороною", – пояснила вона.

Володимир Зеленський theБабель

"З іншого боку, ми хочемо узгодити "дорожню карту" з нашими європейськими партнерами в "нормандському форматі", і до 19 червня ми не хотіли б публікувати цю карту", – додала Мендель, пояснивши це інтересами безпеки.

При цьому Мендель розповіла, що включає "дорожня карта": вона стосується припинення вогню на Донбасі і повернення заручників.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На засіданні Тристоронньої групи з врегулюванню конфлікту на Донбасі представник України Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

Ініціатива отримала бурхливу реакцію в українському політикумі і шквал критики в бік президента Володимира Зеленського. Так, п'ятий президент України Петро Порошенко назвав подібні дії "виконанням російського сценарію" і "зрадою".

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що таке рішення Зеленського приведе до капітуляції, а не до миру.

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