У Зеленського відхрестилися від заяв Фокіна щодо Донбасу

Деякі слова, які прозвучали від заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, не відображають позиції держави.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, написала пресслужба ОП на сайті. Водночас, на думку політика, більшість позицій, які представив Фокін, відображають положення перших і других Мінських домовленостей.

"Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України", – сказав Єрмак.

Він підкреслив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму, вчиняли інші тяжкі злочини. Чиновник також додав, що Мінські угоди та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроєкту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для цілого Донбасу – натомість йдеться лише про тимчасово окуповані райони.

"Є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України", – підсумував Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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