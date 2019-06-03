У Зеленського сказали, коли він дасть першу велику прес-конференцію

Президент України Володимир Зеленський може провести першу велику прес-конференцію після 100 днів перебування на посаді.

Про це заявила його прес-секретар Юлія Мендель на брифінгу в Києві у понеділок, 3 червня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви можете розраховувати на велику прес-конференцію, коли буде 100 днів президентства, бо вже будуть напрацьовані якісь певні результати", – пояснила вона.

Володимир Зеленський donpress.com

Імовірно, прес-конференція відбудеться в кінці серпня.

Відзначимо, на першому брифінгу Мендель також підтвердила візит олігарха Віктора Пінчука в Адміністрацію президента. За її словами, Пінчук приїжджав до Зеленського разом ыз Леонідом Кучмою, якого призначили представником України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Зеленський запізнився на брифінг. При цьому, на його прес-конференцію не пустили десятки журналістів.

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