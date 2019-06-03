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/Політика

У Зеленського сказали, коли він дасть першу велику прес-конференцію

1.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський може провести першу велику прес-конференцію після 100 днів перебування на посаді.

Про це заявила його прес-секретар Юлія Мендель на брифінгу в Києві у понеділок, 3 червня. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ви можете розраховувати на велику прес-конференцію, коли буде 100 днів президентства, бо вже будуть напрацьовані якісь певні результати", – пояснила вона.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

donpress.com

Імовірно, прес-конференція відбудеться в кінці серпня.

Відзначимо, на першому брифінгу Мендель також підтвердила візит олігарха Віктора Пінчука в Адміністрацію президента. За її словами, Пінчук приїжджав до Зеленського разом ыз Леонідом Кучмою, якого призначили представником України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Зеленський запізнився на брифінг. При цьому, на його прес-конференцію не пустили десятки журналістів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
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Dell Alex
Dell Alex
"Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства..." "...потому что раньше мы этого долбодятла не выдрессируем".
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