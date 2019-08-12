У Зеленського сказали, хто може очолити нове міністерство

Міністерство гуманітарної політики, яке планують створити в команді президента України Володимира Зеленського, може очолити його позаштатний радник Володимир Бородянський.

Таку заяву зробив в інтерв'ю "Детектор медіа" колега останнього і новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Не виключаю цього. Звичайно, не може вже бути визначено єдину кандидатуру. Бородянський – один із співавторів цього великого проекту, звичайно, один із тих, хто може очолити таке міністерство", – поділився він.

Зеленський і Бородянський

За словами Потураєва, намір створити Міністерство гуманітарної політики "твердий, як алмаз".

Відзначимо, Володимир Володимирович Бородянський – колишній генеральний директор телеканалу "СТБ" і керівник групи StarLightMedia. З 29 липня 2019 року був призначений радником Зеленського.

Володимир Бородянський СТБ

Як повідомляв OBOZREVATEL, про ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту раніше заявив один із "слуг народу". За його словами, партію "надихнув досвід Сінгапуру, Великобританії та Франції".

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що стратегія вже в розробці.

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