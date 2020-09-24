У Зеленського роз'яснили право України перекрити воду для Криму
Україна має повне право не поставляти воду до окупованого Росією Криму. Водночас не йдеться про обмеження доступу людей до річки Дніпро.
Про це заявив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич у Facebook. Коментуючи звинувачення окупаційної влади півострова про те, що Україна нібито перекрила русло річки Дніпро, коли припинила скидати її воду в Північно-Кримський канал, Кориневич зазначив, що Україна перекрила винятково штучне технологічне спорудження.
Воно знаходиться на території України, під її юрисдикцією, і фінансується з її державного бюджету. Це означає, що Україна має право його перекривати.
"Представники окупаційної адміністрації РФ у Криму продовжують говорити про питання водопостачання. Звучать різні заяви і коментарі щодо того, що хтось не має права "перекривати" Дніпро і "позбавляти доступу до води з нього", – зазначив Кориневич.
Він також підкреслив, що річка Дніпро вільно тече територією України, Білорусі та Росії, і ніхто не перекривав її русло і доступ до її води для людей, які проживають на території, якою протікає річка. Відзначимо, що на території півострова Дніпро не протікає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше російські ЗМІ запустили фейк про те, що представниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл нібито сказала, що за забезпечення жителів окупованого Криму питною водою мають відповідати як Україна, так і Росія.
Однак у МЗС України спростували це інформаційне вкидання. Виявилося, що російські пропагандисти спотворили позицію ООН.
Насправді було сказано, що РФ як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, які перебувають під захистом.
Тим часом "експрокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що в ООН її скарги нібито офіційно сприйняли як позицію "представниці кримчан у російському парламенті".
Пізніше вона надіслала свої скарги Верховній комісарці з прав людини ООН Мішель Бачелет. У них колаборантка звинуватила Україну в нібито незаконному перекритті Північно-Кримського каналу і шантажі Росії.
Зі свого боку ватажок окупантів Криму Сергій Аксьонов погрожував кримінальними справами і міжнародним трибуналом "організаторам водної блокади" півострова.
З 23 вересня окупаційна адміністрація Алушти ввела режим обмеженого споживання води в самій Алушті, а також у Партеніті і Малому Маяку.