У Зеленського роз'яснили право України перекрити воду для Криму

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Політика
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  • Україна не перекривала русло річки Дніпро, коли припинила скидати її воду в Північно-Кримський канал

  • Водночас саме технологічне спорудження фінансується Україною, тому країна має право ним розпоряджатися, як хоче

  • Представники президента України в Криму вважають, що забезпечувати півострів водою має окупаційна влада

У Зеленського роз'яснили право України перекрити воду для Криму

Україна має повне право не поставляти воду до окупованого Росією Криму. Водночас не йдеться про обмеження доступу людей до річки Дніпро.

Про це заявив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич у Facebook. Коментуючи звинувачення окупаційної влади півострова про те, що Україна нібито перекрила русло річки Дніпро, коли припинила скидати її воду в Північно-Кримський канал, Кориневич зазначив, що Україна перекрила винятково штучне технологічне спорудження.

Воно знаходиться на території України, під її юрисдикцією, і фінансується з її державного бюджету. Це означає, що Україна має право його перекривати.

"Представники окупаційної адміністрації РФ у Криму продовжують говорити про питання водопостачання. Звучать різні заяви і коментарі щодо того, що хтось не має права "перекривати" Дніпро і "позбавляти доступу до води з нього", – зазначив Кориневич.

Він також підкреслив, що річка Дніпро вільно тече територією України, Білорусі та Росії, і ніхто не перекривав її русло і доступ до її води для людей, які проживають на території, якою протікає річка. Відзначимо, що на території півострова Дніпро не протікає.

У Зеленського роз'яснили право України перекрити воду для Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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