У Зеленського розповіли, що дозволить прискорити деокупацію Криму

Питання водопостачання анексованого Росією Криму для українського уряду є чи не єдиним важелем тиску на країну-агресорку в питанні його деокупації. А легко відмовлятися від півострова Україна не планує.

У цьому переконує представник президента в Автономній Республіці Антон Кориневич. Думками він поділився в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, ніщо не знімає з РФ обов'язку насамперед самостійно вирішити проблему з кримською водою. Він ще раз нагадав принципову позицію Києва: "ніяких розмов про подачу дніпровської води до деокупації півострова".

Представник Зеленського також підкреслив, що скептично ставиться до масштабних інфраструктурних проєктів Росії в Криму, зокрема щодо будівництва опріснювальних установок і водоводів.

"За всі шість років анексії російська влада воліла вкладати кошти не у вирішення проблем кримчан, а витрачала гроші на такі проєкти, як Кримський міст і траса "Таврида". І все це лише для посилення військових можливостей і перекидання військ", – переконаний Кориневич.

Чиновник підкреслив, мовляв, українська влада визнає, що дніпровська вода – мабуть, єдиний механізм у її руках, який може зрушити з мертвої точки процес повернення півострова.

"Ми вважаємо, що питання води та Північно-Кримського каналу – це важливий важіль тиску на країну-окупанта, і цей важіль може прискорити деокупацію Криму. Тому що, як показує життя, країна-окупант наразі не здатна самостійно вирішити проблему водопостачання", – підсумував Кориневич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Євросоюз долучиться до ініціативи України зі створення платформи з деокупації Криму. Він зазначив, що зараз не існує жодного документа й майданчика для обговорення форматів повернення Україні півострова.