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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

У Зеленського розповіли, хто отримає високі посади

7.1т Читати матеріал російською

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що політсила планує роздавати керівні посади в державних органах з огляду на особисті якості кандидатів, а не квотний принцип.

Своєю позицією поділився він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Будемо виходити з знань, досвіду, професійних якостей тих чи інших людей. І ще раз скажу, що далеко не завжди це можуть бути представники команди, які пройшли всю кампанію. Ми виходимо не з квотного принципу, а з принципу ефективності", – зазначив він.

Новини
У Зеленського натякнули, хто з міністрів збереже посаду

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Фокус.ua

За словами Разумкова, у "Слузі народу" вже є по 2-3 "ефективні" кандидатури на посади спікера, його заступників, прем'єра, міністрів, глави фракції, голів комітетів, підкомітетів, а також органів центральної виконавчої влади.

"Так, ми будемо прагнути, щоб на ці позиції потрапили наші колеги, але якщо ми будемо бачити, що хтось більш ефективно зможе реалізовувати ті чи інші завдання, тоді приналежність до команди не буде вирішальною", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що прем'єр-міністром має бути професійний економіст, який не має відношення до політики.

Також лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув, що перший номер "Голосу" Святослав Вакарчук не стане новим прем'єром.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Дорохов Мирослав
Дорохов Мирослав
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