У Зеленського розповіли, чи поїде він на парад до Лукашенка

Вікторія Довгань Політика 15:54, 6.05.2020 Оновлено: 15:55, 6.05.2020

Президент України Володимир Зеленський не має наміру відвідувати парад до Дня перемоги, який відбудеться 9 травня в столиці Білорусі – Мінську.

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Про це заявили в директораті з питань інформаційної політики Офісу президента, запевнивши, що глава держави не прийняв запрошення Олександра Лукашенка, пише "Радіо Свобода".

"В Україні – карантин. Глава держави поки не здійснює зарубіжних візитів", – підкреслили в ОПУ.

Зеленський і Лукашенко
"Білорусь сьогодні"

Нагадаємо, в Україні через коронавірус на День пам'яті та примирення і День перемоги не планується ніяких масових заходів. Рішення було затверджено на засіданні Кабміну 6 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про намір провести великий парад в Мінську 9 травня і запросив на нього лідерів інших країн. Однак у ВООЗ розкритикували план білоруського лідера і закликали утриматися від масових заходів.

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