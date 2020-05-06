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6 травня • оновлено в 23:19
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У Зеленського розповіли, чи поїде він на парад до Лукашенка

8.1т
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Президент України Володимир Зеленський не має наміру відвідувати парад до Дня перемоги, який відбудеться 9 травня в столиці Білорусі – Мінську.

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Про це заявили в директораті з питань інформаційної політики Офісу президента, запевнивши, що глава держави не прийняв запрошення Олександра Лукашенка, пише "Радіо Свобода".

"В Україні – карантин. Глава держави поки не здійснює зарубіжних візитів", – підкреслили в ОПУ.

Зеленський і Лукашенко

Зеленський і Лукашенко

"Білорусь сьогодні"

Нагадаємо, в Україні через коронавірус на День пам'яті та примирення і День перемоги не планується ніяких масових заходів. Рішення було затверджено на засіданні Кабміну 6 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про намір провести великий парад в Мінську 9 травня і запросив на нього лідерів інших країн. Однак у ВООЗ розкритикували план білоруського лідера і закликали утриматися від масових заходів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
День Перемоги Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Володимир Зеленський Олександр Лукашенко
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Самопровозглашенный Филанафем
Самопровозглашенный Филанафем
Да кому он нужен,после его высказываний у пшеков? Не велика потеря,т.е абсолютно.
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gotsman dawid
gotsman dawid
а кто его ждет за бугром
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Політика

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