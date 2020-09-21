У Зеленського розповіли, чи переноситимуть місцеві вибори

В Офісі президента України вважають, що жодних підстав для перенесення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року немає.

Єдина причина, за якої це могло б трапитися, – різке погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус. Утім, як пише "РБК-Україна", радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що нині ситуація з COVID-19 відносно контролюється.

Водночас перенесення або скасування виборів є складним юридичним процесом, який тягне за собою величезні витрати з бюджету і згодом обов'язково може спричинити судові процеси.

"Тобто причини для перенесення мають бути настільки забійними та юридично вивіреними, щоб мати можливість відстояти все це в судах і отримати право на законне списання об'ємних бюджетних коштів, витрачених на організацію процесу", – пояснив Подоляк.

На його думку, тему перенесення виборів у медіа нібито активно розгойдують практично всі політичні групи й опозиційні сили.

"Це банальний, низьковитратний, некреативний, але досить скандальний спосіб вести агресивну частину пропагандистської виборчої кампанії", – зазначив радник голови ОПУ.

Водночас ще одне джерело в оточенні президента Володимира Зеленського переконане, що тезу про перенесення виборів спеціально розкручують Telegram-спільноти, використовуючи її проти влади.

"Усі ці ресурси мають російський і проросійський слід. Їм вигідні такі настанови. Відповідно, закидається сигнал виборцям: мовляв, влада злякалася і скасує вибори, бо програє", – сказав співрозмовник, наголосивши, що скасовувати чи переносити вибори у владі таки не планують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія України спільно з Міністерством охорони здоров'я розробили рекомендації щодо проведення місцевих виборів в умовах карантину. Виборче право не буде обмежене навіть для громадян з ознаками ГРВІ та температурою до 37,3 градусів.