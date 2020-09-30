Зеленський розніс Фокіна за слова про відсутність війни з Росією: заява

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо висловлювань першого заступника голови делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна.

За його словами, в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба президента.

"Очевидно, що кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Якщо є розбіжності в позиціях, а власне бачення, яким би воно не було, відрізняється від державного, потрібно вибирати державне доти, поки представляєш державу. Не особисте, а саме державне бачення", – йдеться в заяві.

Зеленський підкреслив, що офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю і політичної правдою: "саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України і надає вирішальний вплив на все, що там відбувається".

Відзначається, що заявам Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка.

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