Зеленський розніс Фокіна за слова про відсутність війни з Росією: заява
Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо висловлювань першого заступника голови делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна.
За його словами, в Офісі президента "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями Фокіна. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба президента.
"Очевидно, що кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Якщо є розбіжності в позиціях, а власне бачення, яким би воно не було, відрізняється від державного, потрібно вибирати державне доти, поки представляєш державу. Не особисте, а саме державне бачення", – йдеться в заяві.
Зеленський підкреслив, що офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю і політичної правдою: "саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України і надає вирішальний вплив на все, що там відбувається".
Відзначається, що заявам Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави, вже надана належна оцінка.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв Донбасом. Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ в ході переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районах Донецької і Луганської областей, які зараз знаходяться під російською окупацією.
Крім цього, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів по Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен в договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.