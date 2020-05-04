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4 травня • оновлено в 22:59
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У Зеленського різко змінять формат переговорів щодо Донбасу: що вирішили

9.1т
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У складі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі очікуються суттєві кадрові перестановки.

Про це розповів глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії Atlantic Council "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", передає "Інтерфакс-Україна".

По-перше, віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник у політичній підгрупі Олексій Резніков буде призначений заступником глави української делегації України в ТКГ Леоніда Кучми.

По-друге, в робочі підгрупи ТКГ увійдуть представники відповідних українських міністерств і народні депутати України.

"Сьогодні дуже важливо надати Мінському процесу нового імпульсу, й Україна це робить. Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій у Мінську в Тристоронній контактній групі. Тобто тепер поряд із керівником нашої делегації паном Кучмою його заступником стає віцепрем'єр – міністр пан Резніков, а також ми додаємо до представництва в кожній підгрупі представників відповідних міністерств на рівні не нижче за заступника міністра, також додаємо представників парламенту. Так, декілька керівників профільних комітетів також будуть залучені до цієї роботи", – розповів Єрмак.

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський

Андрій Єрмак і Володимир Зеленський

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, засідання ТКГ в зв'язку з коронавірусом проходили в режимі відеозв'язку 26 березня, 8 квітня, 22 квітня. 8 квітня була досягнута домовленість про черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб на Донбасі до свята Пасхи. Обмін відбувся 16 квітня.

Нове засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі очікується 13-14 травня.

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Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Мирні переговори в Мінську
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Опять кровати в борделе переставляют, клоуны! Пора эту бл.ядь - Кучму - менять! Старая уже!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Эль Кaцап, Кучма это старая бл.ядь. Менять нужно всех их. В первую очередь Зе леную бл.ядь.
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Політика

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