ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

У Зеленського раптово збунтувалися проти української делегації в ПАРЄ

2.4тЧитати матеріал російською

Партія "Слуга народу" виступила проти виходу української делегації з Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ ), незважаючи на повернення Росії до цієї організації.

Таку заяву зробив глава партії Дмитро Разумков. "Позиція партії "Слуга народу" така, що виходити зараз із ПАРЄ не є доцільним, оскільки в подальшому, коли ми пройдемо в парламент, ми не зможемо представляти Україну на цій арені. Розгорнутися і піти – це не конструктивно", – сказав він в ефірі "Українського радіо".

На думку Разумкова, рішенням про повернення Росії передувала "низка різних дій, а часто і бездіяльності, в тому числі і з боку України".

Новини
"Із таким чоловіком – трагедія": Береза яскраво затролив російську пропагандистку в ПАРЄ

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

"Українське радіо"

"Але все змінюється і позиція нового парламенту зможе вплинути на подальші події", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії у свій склад, що викликало масовий демарш серед країн-учасниць.

Делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи влаштували демарш проти повернення Росії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
ПАРЄПартія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
48
37
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
16
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Украина начала свой путь к очищению. Этот факт не может не радовать. Процесс конечно долгий и сложный, но я думаю всё получится.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вот она гордость животных)))Это не Россия...Россия мощна красива горда ...а вы фуфели ползуны попрашайки)))))Ожидаемо)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
2 з 3 відповідей | показати всі
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей, Наврядли будет майдан...все животные его боятся как огня...После каждого майдана...им всё хуже и хуже...Одних идиоты меняют другие...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
CARGO 100
CARGO 100
Сидоров Андрей, чем ближе выборы в ВР, тем больше амбиций ... Опять майдан? Нацики еще живые ...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel