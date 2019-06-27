У Зеленського раптово збунтувалися проти української делегації в ПАРЄ

Партія "Слуга народу" виступила проти виходу української делегації з Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ ), незважаючи на повернення Росії до цієї організації.

Таку заяву зробив глава партії Дмитро Разумков. "Позиція партії "Слуга народу" така, що виходити зараз із ПАРЄ не є доцільним, оскільки в подальшому, коли ми пройдемо в парламент, ми не зможемо представляти Україну на цій арені. Розгорнутися і піти – це не конструктивно", – сказав він в ефірі "Українського радіо".

На думку Разумкова, рішенням про повернення Росії передувала "низка різних дій, а часто і бездіяльності, в тому числі і з боку України".

Дмитро Разумков "Українське радіо"

"Але все змінюється і позиція нового парламенту зможе вплинути на подальші події", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії у свій склад, що викликало масовий демарш серед країн-учасниць.

Делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в Парламентській асамблеї Ради Європи влаштували демарш проти повернення Росії.

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